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У Київській області введено в експлуатацію ще 2 мости, пошкоджені внаслідок бойових дій
16:50 09.01.2024 |
У Київській області відремонтували та ввели в експлуатацію ще два мости на автошляхах, пошкоджені внаслідок російської збройної агресії.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
"Капітально відремонтували та ввели в експлуатацію такі мости: на автомобільній дорозі Перемога - Баришівка, на автомобільній дорозі Корніївка - Недра - Згурівка - Березань", - розповів Кравченко.
Також очільник ОВА повідомив, що завершується ремонт мосту на автомобільній дорозі Ворзель - Забуччя через Михайлівку-Рубежівку, який було пошкоджено внаслідок збройної агресії РФ. Загальна протяжність мостової споруди становить 48 м.
За словами Кравченка, внаслідок бойових дій на Київщині пошкоджено 21 міст на автошляхах, частину з них почали капітально ремонтувати 2023 року.
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