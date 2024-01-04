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В Україні змінилася вартість оформлення ID-паспортів і посвідок на проживання
09:28 04.01.2024 |
В Україні з 1 січня 2024 року змінилася вартість оформлення ID-картки, посвідки на проживання та посвідчення особи без громадянства.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.
Там пояснили, що зміна вартості пов'язана з тим, що "Поліграфічний комбінат Україна" змінив ціну на бланки окремих біометричних документів.
Вартість оформлення паспорта громадянина у формі ID-картки протягом 20 робочих днів становить 504 грн, протягом 10 робочих днів - 874 грн.
Вартість 626 грн запроваджується через шість місяців із дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.
Водночас, оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки вперше - безоплатне.
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