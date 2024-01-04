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На операцію з розмінування акваторій Чорного та Азовського морів знадобиться 3-5 років - ВМС ЗСУ
09:22 04.01.2024 |
На проведення глобальної операції з розмінування акваторій Чорного та Азовського морів піде 3-5 років, а розмінування морських шляхів комунікацій може тривати 3-5 місяців, повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
"Плануємо цю повномасштабну операцію з розмінування акваторій Чорного та Азовського морів. Станом на зараз створено штаб, сама операція планується. За результатами цього планування можемо зазначити, що у своїй активній фазі, тобто розмінування насамперед морських шляхів комунікацій, торговельних шляхів, можна сказати, триватиме 3-5 місяців, а глобальна операція - протягом декількох років - 3-5 років", - сказав він в ефірі телемарафону в середу.
Плетенчук наголосив, що навіть після цього "все одно залишиться робота в Чорному морі".
"Зважаючи на те, що ми навіть стикаємося зі зразками озброєння протимінного з Першої світової війни і Другої. Тому, на жаль, зважаючи на ступінь замінованості акваторії з боку РФ, ця робота продовжуватиметься і після проведення операції", - зазначили у ВМС.
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