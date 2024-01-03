Українці за кордоном можуть записатися на здавання зразків ДНК

Розпочато онлайн-запис на здавання зразків ДНК для українців за кордоном.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що попередній запис необхідний, щоб визначити в яких країнах та містах є запит на відкриття додаткових пунктів відбору біоматеріалів та залучення фахівців.

Пункти збору працюватимуть на базі закордонних представництв Державної міграційної служби України.

Біологічні матеріали передадуть слідчим Нацполіції для пошуку та ідентифікації осіб, зниклих за особливих обставин.

Заявки приймають до 15 січня 2024 року на електронну адресу [email protected] У повідомленні необхідно вказати свої контактні дані (ПІБ, номер телефону), адресу підрозділу, до якого плануєте звернутися та орієнтовну дату.

МВС реалізує проєкт спільно з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти.