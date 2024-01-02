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АНАЛІТИКА

У «Дії» знову доступні послуги заміни водійського посвідчення та перереєстрації авто

10:50 02.01.2024 |

Україна

 

У застосунку "Дія" відновили роботу послуг заміни посвідчення водія та перереєстрації автівок.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

"Послуги для водіїв знову працюють. Тож замінюйте водійське, перереєстровуйте авто в кілька кліків", - йдеться у повідомленні.

Наприкінці грудня у "Дії" попередили про тимчасову недоступність послуг заміни посвідчення водія та перереєстрації автівок. Це пов'язано із заміною тарифів на адмінпослуги для водіїв з 1 січня.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів підвищив вартість низки сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ з 1 січня 2024 року. Зокрема, зросли тарифи на видачу посвідчення водія, на складання теоретичного та практичного іспитів, а також реєстрацію та перереєстрацію транспорту.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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