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У «Дії» знову доступні послуги заміни водійського посвідчення та перереєстрації авто
10:50 02.01.2024 |
У застосунку "Дія" відновили роботу послуг заміни посвідчення водія та перереєстрації автівок.
Про це повідомляє пресслужба "Дії".
"Послуги для водіїв знову працюють. Тож замінюйте водійське, перереєстровуйте авто в кілька кліків", - йдеться у повідомленні.
Наприкінці грудня у "Дії" попередили про тимчасову недоступність послуг заміни посвідчення водія та перереєстрації автівок. Це пов'язано із заміною тарифів на адмінпослуги для водіїв з 1 січня.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів підвищив вартість низки сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ з 1 січня 2024 року. Зокрема, зросли тарифи на видачу посвідчення водія, на складання теоретичного та практичного іспитів, а також реєстрацію та перереєстрацію транспорту.
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