У «Дії» знову доступні послуги заміни водійського посвідчення та перереєстрації авто

У застосунку "Дія" відновили роботу послуг заміни посвідчення водія та перереєстрації автівок.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

"Послуги для водіїв знову працюють. Тож замінюйте водійське, перереєстровуйте авто в кілька кліків", - йдеться у повідомленні.

Наприкінці грудня у "Дії" попередили про тимчасову недоступність послуг заміни посвідчення водія та перереєстрації автівок. Це пов'язано із заміною тарифів на адмінпослуги для водіїв з 1 січня.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів підвищив вартість низки сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ з 1 січня 2024 року. Зокрема, зросли тарифи на видачу посвідчення водія, на складання теоретичного та практичного іспитів, а також реєстрацію та перереєстрацію транспорту.