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АНАЛІТИКА

Прикриваються «поштовими сервісами». Українців попередили про нову схему аферистів

11:34 01.01.2024 |

Україна

 

Зловмисники поширюють фейкові SMS про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу. Повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Правоохоронці закликали українців дотримуватися таких порад, щоб не втратити свої гроші:

* не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;

* отримуйте дані про надходження посилки тільки на офіційному сайті поштового сервісу або в додатку;

* перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;

* заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте тільки ту суму, яка необхідна для оплати.

Також поліція закликає платити гроші після отримання товару, щоб мінімізувати ризики втрати коштів та не повідомляти стороннім особам коди-підтвердження, які приходять в SMS-повідомленнях або безпосередньо в додатки.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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