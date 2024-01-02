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Прикриваються «поштовими сервісами». Українців попередили про нову схему аферистів
11:34 01.01.2024 |
Зловмисники поширюють фейкові SMS про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу. Повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
Правоохоронці закликали українців дотримуватися таких порад, щоб не втратити свої гроші:
* не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;
* отримуйте дані про надходження посилки тільки на офіційному сайті поштового сервісу або в додатку;
* перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;
* заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте тільки ту суму, яка необхідна для оплати.
Також поліція закликає платити гроші після отримання товару, щоб мінімізувати ризики втрати коштів та не повідомляти стороннім особам коди-підтвердження, які приходять в SMS-повідомленнях або безпосередньо в додатки.
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