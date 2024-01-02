Прикриваються «поштовими сервісами». Українців попередили про нову схему аферистів

Зловмисники поширюють фейкові SMS про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу. Повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Правоохоронці закликали українців дотримуватися таких порад, щоб не втратити свої гроші:

* не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;

* отримуйте дані про надходження посилки тільки на офіційному сайті поштового сервісу або в додатку;

* перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;

* заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте тільки ту суму, яка необхідна для оплати.

Також поліція закликає платити гроші після отримання товару, щоб мінімізувати ризики втрати коштів та не повідомляти стороннім особам коди-підтвердження, які приходять в SMS-повідомленнях або безпосередньо в додатки.