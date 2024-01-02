Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні сьогодні запрацюють ще 50 камер фіксації порушень ПДР

11:29 01.01.2024 |

Україна

 

З 1 січня на українських дорогах додатково запрацюють ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень правил дорожнього руху. Загалом у країні працюватимуть 265 камер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"Ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень ПДР на дорогах України з 1 січня. 19 комплексів працювали до повномасштабного вторгнення і наразі відновлять свою роботу, а ще 31 прилад контролю запрацює вперше",- повідомив Білошицький.

Бориспіль

Запрацюють вперше 2 комплекси:

* вул. Броварська, 1-А, напрямок спрямування приладу вул. Глібова:
* вул. Київський шлях, 2-Б, напрямок спрямування приладу вул. Чумацька.

Кривий Ріг

Запрацюють вперше 2 комплекси:

* просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14, напрямок спрямування приладу вул. Виноградна;
* просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14 (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Співдружності.

Миколаїв

Запрацюють вперше 6 комплексів:

* просп. Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу пров. Парковий;
* просп. Героїв України, 55, напрямок спрямування приладу пров. Київський;
* вул. Велика Морська, 13, напрямок спрямування приладу Одеське шосе;
* просп. Центральний, 96, напрямок спрямування приладу вул. Садова;
* просп. Богоявленський, 42-А, напрямок спрямування приладу вул. Прибузька;
* просп. Богоявленський, 55/2, напрямок спрямування приладу вул. Виноградна.

Відновлюють роботу 5 комплексів:

* просп. Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу вул. Пушкінська;
* просп. Героїв України, 20, напрямок спрямування приладу Київське шосе;
* просп. Центральний, 160, напрямок спрямування приладу Херсонське шосе;
* просп. Богоявленський, 125, напрямок спрямування приладу вул. Старофортечна;
* просп. Богоявленський, 140, напрямок спрямування приладу вул. 295-ї Стрілецької Дивізії.

Миколаївська область

Відновлюється робота 1 комплексу:

* на 294 км+260 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу с. Мазурове.

Полтава

Запрацює вперше 1 комплекс:

* вул. Європейська, 108, напрямок спрямування приладу вул. Раїси Кириченко.

Відновлюється робота 1 комплексу:

* вул. Решетилівська, 32, напрямок спрямування приладу у напрямку вул. Героїв-пожежних.

Полтавська область

Відновлюється робота 1 комплексу:

* на 30 км+459 автодороги М-22, напрямок спрямування приладу м. Полтава.

Чернігів

Запрацюють вперше 5 комплексів:

* вул. Івана Мазепи, 58, напрямок спрямування приладу вул. Музична;
* вул. Івана Мазепи, 55, напрямок спрямування приладу просп. Перемоги;
* просп. Миру, 192, напрямок спрямування приладу вул. Рятувальників;
* вул. Жабинського, 2-Б (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Старобілоуська;
* вул. Козацька, 22 (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Інструментальна.

Чернігівська область

Відновлюється робота 1 комплексу:

* на 113 км+864 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу м. Київ.

Вінницька область

Запрацює вперше 1 комплекс:

* на 417 км+815 автодороги М-30, напрямок спрямування приладу с. Чаульське.

Відновлюється робота 2 комплексів:

* на 294 км+567 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Житомир;
* на 294 км+619 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Вінниця.

Волинська область

Запрацює вперше 1 комплекс:

* на 97 км+990 автодороги Н-22, напрямок спрямування приладу вул. Лісна.

Житомирська область

Запрацюють вперше 2 комплекси:

* на 190 км+150 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Бердичів;
* на 247 км+134 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу м. Київ.

Закарпатська область

Запрацює вперше 1 комплекс:

* на 226 км+887 автодороги Н-13, напрямок спрямування приладу м. Ужгород.

Івано-Франківська область

Запрацюють вперше 4 комплекси:

* на 322 км+566 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу вул. Богдана Хмельницького;
* на 120 км+854 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу м. Івано-Франківськ;
* на 124 км+050 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу с. Отинія;
* на 66 км+610 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу с. Пійло.

Київ

Відновлюється робота 1 комплексу:

* просп. Броварський/ст. м. Лівобережна, напрямок спрямування приладу ст. м. Лівобережна.

Київська область

Запрацюють вперше 2 комплекси:

* на 28 км+342 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу м. Київ;
* на 28 км+342 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу м. Чернігів.

Відновлюється робота 3 комплексів:

* на 35 км+352 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу с. Велика Солтанівка;
* на 28 км+450 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу с. Віта-Поштова;
* на 46 км+050 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу с. Калинівка.

Львів

Відновлюється робота 1 комплексу:

* вул. Стрийська, 35, напрямок спрямування приладу вул. Івана Чмоли.

Львівська область

Запускається вперше 1 комплекс:

* на 66 км+283 автодороги М-09, напрямок спрямування приладу с. Ясенівці.

Відновлюється робота 3 комплексів:

* на 447 км+803 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу м. Броди;
* на 3 км+064 автодороги Н-17, напрямок спрямування приладу м. Луцьк;
* на 4 км+898 автодороги Н-17, напрямок спрямування приладу м. Луцьк.

Одеська область

Запускаються вперше 3 комплекси:

* на 96 км+449 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу с. Монаші;
* на 120 км+354 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу с. Михайлівка;
* на 364 км+792 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу м. Одеса.

Загальна кількість комплексів фіксації в Україні від 1 січня 2024 року - 265.

Відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП:

* за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год - 340 грн;
* більш ніж на 50 км/год - 1700 грн.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,0144
  0,0124
 0,03
EUR
 1
 42,0059
  0,0099
 0,02

Курс обміну валют на 29.12.23, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0528  0,34 0,90 38,8217  0,48 1,25
EUR 41,9528  0,35 0,85 42,9967  0,52 1,22

Міжбанківський ринок на 29.12.23, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9500  0,03 0,08 38,0400  0,09 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес