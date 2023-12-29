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АНАЛІТИКА

У «Дії» тимчасово не працюватимуть послуги для водіїв

12:15 29.12.2023 |

Україна

 

У застосунку "Дія" тимчасово не працюватимуть послуги заміни посвідчення водія та перереєстрації автівок.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

Як пояснили у "Дії", це пов'язано із заміною тарифів на адмінпослуги для водіїв з 1 січня.

"Із нового року підвищується вартість адмінпослуг для водіїв - таке рішення ухвалив уряд. Сервісному центру МВС потрібен час, щоби внести зміни. Тож пов'язані з ними послуги в "Дії" будуть тимчасово недоступні, а саме - заміна водійського посвідчення та перереєстрація авто", - йдеться у повідомленні.

Однак вже за декілька днів водії знову зможуть отримувати послуги в кілька кліків. Тож, у "Дії" закликають користувачів заздалегідь спланувати заміну документів, а також купівлю чи продаж авто.
За матеріалами: Економічна правда
 

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