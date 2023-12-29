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У «Дії» тимчасово не працюватимуть послуги для водіїв
12:15 29.12.2023 |
У застосунку "Дія" тимчасово не працюватимуть послуги заміни посвідчення водія та перереєстрації автівок.
Про це повідомляє пресслужба "Дії".
Як пояснили у "Дії", це пов'язано із заміною тарифів на адмінпослуги для водіїв з 1 січня.
"Із нового року підвищується вартість адмінпослуг для водіїв - таке рішення ухвалив уряд. Сервісному центру МВС потрібен час, щоби внести зміни. Тож пов'язані з ними послуги в "Дії" будуть тимчасово недоступні, а саме - заміна водійського посвідчення та перереєстрація авто", - йдеться у повідомленні.
Однак вже за декілька днів водії знову зможуть отримувати послуги в кілька кліків. Тож, у "Дії" закликають користувачів заздалегідь спланувати заміну документів, а також купівлю чи продаж авто.
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