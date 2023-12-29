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Масована атака не вплинула на роботу «Укрзалізниці»: поїзди прямують за розкладом
10:55 29.12.2023 |
Поїзди "Укрзалізниці" після масованого ракетного удару по Україні прямують згідно з розкладом, повідомило АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у фейсбуці.
"Відбої у більшості областей України. Поїзди "Укрзалізниці" - далекого сполучення, міжнародні, Kyiv City Express, Dnipro City Express та навіть Food Train - прямують за розкладом", - зазначено в повідомленні.
В "Укрзалізниці" нагадали, що пасажирів, які через тривалу тривогу не дісталися вчасно на вокзали і пропустили свій рейс, за тими самими квитками приймають на наступний поїзд аналогічного напрямку, за наявності вільних місць.
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