Масована атака не вплинула на роботу «Укрзалізниці»: поїзди прямують за розкладом

Поїзди "Укрзалізниці" після масованого ракетного удару по Україні прямують згідно з розкладом, повідомило АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у фейсбуці.

"Відбої у більшості областей України. Поїзди "Укрзалізниці" - далекого сполучення, міжнародні, Kyiv City Express, Dnipro City Express та навіть Food Train - прямують за розкладом", - зазначено в повідомленні.

В "Укрзалізниці" нагадали, що пасажирів, які через тривалу тривогу не дісталися вчасно на вокзали і пропустили свій рейс, за тими самими квитками приймають на наступний поїзд аналогічного напрямку, за наявності вільних місць.