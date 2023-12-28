Фінансові новини
- |
- 28.12.23
- |
- 15:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Законопроект про мобілізацію доопрацьовуватиметься. Військові звернулись з важливим проханням
13:38 28.12.2023 |
Законопроект про мобілізацію доопрацьовуватиметься. Водночас українських чоловіків попросили оновити дані у ТЦК та СП, якщо вони цього ще не зробили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальника служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі телемарафону.
"На даний момент є законопроект, який буде допрацьовуватися. Я вам можу сказати, як це працює все зараз. Зараз нічого не змінилось. Всі, хто ще не оновив свої дані в ТЦК та СП, треба це зробити. Треба з'явитися та актуалізувати свої дані", - розповів він.
Фітьо додав, що наразі в питаннях мобіліхзації нічого не змінилось - все як працювало, так і працює.
"Призовний вік військовозобов'язаних громадян - 18-60 років, зараз по мобілізації від 27 років беруть, якщо немає причин для отримання відсрочки. Поки що ніяких змін, все як працювало, так і працює. Мобілізація здійснюється планово", - констатував він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Чорному морі на міні підірвалось цивільне судно під прапором Панами
ТОП-НОВИНИ
|США виділяють військову допомогу Україні на 250 мільйонів доларів, - Блінкен
|Спрощену систему оподаткування реформують: груп стане менше – Стратегія доходів
|В Україні запустили електронний Реєстр військовозобов'язаних «Оберіг»
|Суд визнав винним ексголову ВС Князєва: подарунок у вигляді пільгової оренди квартири суперечить обмеженням, установленим для суддів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Законопроект про мобілізацію доопрацьовуватиметься. Військові звернулись з важливим проханням
|«Укрпошта» може отримати ліцензію на продаж ліків на прифронтових територіях
|Україна потребує понад 200 нових сміттєпереробних заводів - глава Міндовкілля
|В Україні за грудень зафіксували три випадки нового виду коронавірусу Pirola
|Відпочивати довше, але без оплати. Як змінилися умови відпусток під час війни
|В Україні запустили електронний Реєстр військовозобов'язаних «Оберіг»
Бізнес
|Hyundai презентував оновлений кросовер Tucson
|MSI анонсувала перший у світі ноутбук зі 120-Гц дисплеєм на базі 4K-панелі Mini LED
|Чотири великі автовиробники об'єдналися в новий альянс для конкуренції з Tesla
|Nissan презентував оновлений хетчбек Note
|Великі мовні моделі повторюють теорії змови та інші форми дезінформації - дослідження
|OpenAI веде переговори про залучення нових інвестицій на 100 мільярдів доларів – Bloomberg
|Світові витрати на генеративний ШІ перевищать $151 млрд у 2027 році