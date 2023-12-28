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АНАЛІТИКА

В Україні за грудень зафіксували три випадки нового виду коронавірусу Pirola

08:54 28.12.2023 |

Україна

 

За грудень в Україні всього було зафіксовано три випадки нового різновиду штаму коронавірусу Pirola.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санлікар Ігор Кузін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Три випадки субваріанту коронавірусу Pirola виявили минулого тижня. Два у Вінницькій області та один у Кропивницькому. Захворілі - жінки старші 50 років", - розповів Кузін.

За його словами, зараз на території України циркулює 17 штамів вірусу SARS-CoV-2 - це різні субваріанти штаму "Омікрон".

Він зазначив, що у кожного є свої особливості, але зазвичай це або середній, або легкий перебіг захворювання.

"Пункти щеплення в країні забезпечені безоплатною вакциною проти COVID-19, тому людям, які пропустили щеплення, або особам з групи ризику тяжкого перебігу захворювання необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем та щепитися", - додав головний санлікар.

Які симптоми при Pirola:

* нежить;
* підвищена температура;
* кашель;
* головний біль;
* втома;
* втрата нюху чи смаку;
* роздратування очей та висип.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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