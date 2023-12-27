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АНАЛІТИКА

У Кличка пояснили, чому витрачають мільярди на будівництво транспортних розв'язок під час війни

13:38 27.12.2023 |

Україна

У Кличка пояснили, чому витрачають мільярди на будівництво транспортних розв&apos;язок під час війни

 

Київська міська державна адміністрація почала будувати розв'язку на перетині Богатирської та Полярної вулиць за кошти з державного бюджету, а завершити мусить за міські.

Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в інтерв'ю ЕП.

"Мені держава дала 2,8 мільярда на розвиток транспортної інфраструктури. Це цільові кошти. Субвенція з державного бюджету. Уряд дає під міські цільові програми. Вони ж з мене потім спитають: "Я тобі гроші дав? Чого ти їх не використовуєш?", - каже Поворозник.

На 2024 рік субвенція з держбюджету відсутня, тож добудовувати розв'язку доведеться за податки киян. "Я її не залишу. Можливо, ми не будемо "малювати губи" розв'язці на Оболоні, але рух пустити по ній треба", - заявив Поворозник.

Необхідність реконструкції Дегтярівського шляхопроводу заступник Віталія Кличка пояснив його аварійним станом. Продовження Кільцевої дороги до Оболонського проспекту, на думку Поворозника, дасть мешканцям Оболоні альтернативний шлях виїзду з масиву і зменшить затори на вулиці Олени Теліги.

З тезою про те, що збільшення пропозиції доріг призводить до збільшення кількості автомобілів на дорогах і відповідного збільшення рівня заторів Поворозник згодний, але пропонує керуватися "здоровим глуздом" в ухваленні транспортних рішень.

На запитання, чи можна було б використати цільову субвенцію на розвиток громадського транспорту, Поворозник відповів ствердно, але запевнив, що і в такому випадку під стінами КМДА проходили б акції протесту проти таких витрат.

Нагадаємо, з літа 2023 року в містах України, зокрема і в Києві, проходять акції протесту "Гроші на ЗСУ".
За матеріалами: Економічна правда
 

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