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АНАЛІТИКА

Між станціями метро «Почайна» та «Тараса Шевченка» просідають тунелі, їх перекриватимуть на ремонт, – КМДА

11:36 27.12.2023 |

Україна

 

На ділянці "синьої гілки" київського метрополітену, між станціями "Почайна" і "Тараса Шевченка", просідають тунелі. Міська влада готується до планового ремонту.

Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, передає ЕП.

"Просідає тунель, будуть планові роботи. Це питання своєчасного обстеження, своєчасного ремонту, підтримання його в робочому русі. Немає ніяких великих проблем", - зазначив він в інтерв'ю виданню.

Керівництво КП "Київський метрополітен" обіцяє, що рух поїздів перекривати повністю не будуть. Найімовірніше, на ділянці організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони.

"Ми будемо зупиняти рух одним тунелем, а не двома одночасно. Це питання організації роботи в частині перевезення пасажирів. Будуть тимчасові проїзди, інша схема організації руху. Поїзди ніде не розвертатимуться, вони по черзі проїжджатимуть цю ділянку по одному тунелю", - заявив Поворозник.

Нова схема організації руху передбачатиме довші інтервали між поїздами. "Київпастранс" організує додаткові маршрути наземного транспорту.

Очікується, що роботи почнуться влітку 2024 року.

Станції "Почайна" (до 2018 року "Петрівка") і "Тараса Шевченка" відкрили одночасно ще за радянських часів - 19 грудня 1980 року. Глибина залягання цих станцій становить 6 метрів та 7 метрів відповідно.

Як повідомлялося, 8 грудня у Києві закрили рух поїздів між станціями метрополітену "Либідська" та "Теремки" через затоплення тунелю. Очікується, що ремонтні роботи триватимуть пів року.

Через закриття руху частиною "синьої" гілки столичного метро запустили тимчасовий автобусний маршрут №2м "Кібернетичний центр - ст. м. "Теремки" - ст. м. "Либідська". На ньому має працювати 60 автобусів з інтервалом руху 1 хв.

Крім нього запустили тимчасовий тролейбусний маршрут №43к "Кібернетичний центр - ст. м. "Либідська". На ньому має працювати 20 тролейбусів з інтервалом у 3 хв.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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