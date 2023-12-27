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АНАЛІТИКА

Застосунок «Київ Цифровий» об'єднав карту укриттів і пункти обігріву в єдиний сервіс

23:30 26.12.2023 |

Україна

 

Застосунок "Київ Цифровий" запустив сервіс "Карта стійкості", який об'єднав мапу укриттів і пункти обігріву, де можна зарядити гаджети в період блекаутів, під'єднатися до інтернету і зігрітися.

Про це повідомив керівник напрямку цифрової трансформації Києва та заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Оленич.

"В оновленому розділі ви можете не тільки знайти найближче укриття та прокласти до нього маршрут, а й обрати найближчий пункт обігріву. Також карту можна переглядати офлайн, якщо завантажити її заздалегідь, коли є інтернет", - розповів Оленич.

Знайти оновлену карту можна в застосунку "Київ Цифровий": розділ "Більше сервісів" (К) - "Безпека" - "Карта стійкості".

Крім цього, розробники нагадали про можливість отримання повідомлень від ДТЕК про стабілізаційні відключення електропостачання.

Завдяки цій інтеграції, користувачі будуть проінформовані про стабілізаційні відключення електроенергії за адресою, яку вони додадуть для отримання повідомлень.

Також у налаштуваннях застосунку "Київ Цифровий" можна підключити "Нагадування о 19:00 про економію електроенергії", яке сповістить про необхідність вимкнути зайві гаджети.
За матеріалами: Економічна правда
 

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