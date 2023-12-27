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Метрополітен Києва розірвав договір на будівництво гілки метро на Виноградар
17:39 26.12.2023 |
Київський метрополітен розірвав договір на будівництво гілки метро на Виноградар через зрив термінів будівництва.
Про це йдеться на сторінці закупівлі в Prozorro.
Зазначається, що умовами договору було визначено право замовника відмовитися від угоди та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що виконати їх в строк договору неможливо.
"Враховуючи це, "Київський метрополітен" відмовляється від зобов'язань у частині виконання будівельних робіт за договором, про що повідомлено підрядника", - йдеться в обґрунтуванні.
Раніше підряднику з урахуванням авансу було перераховано 4 млрд грн. Тепер цей аванс підрядник "Київметробуд" має повернути.
Нагадуємо:
У липні 2023 року директор КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський заявляв, що роботи з побудови метро на Виноградар відновлять у вересні після коригування науково-проєктної документації. А до кінця 2024 року планують здати дві станції метро - "Мостицька" і "Варшавська".
У листопаді директор КП повідомив, що будівництво метро на Виноградар відновлять після коригування проєкту та зміни підрядника.
У грудні 2023 року Віктор Брагінський заявив, що підприємство досі корегує проєкт будівництва метро на Виноградар, а добудують його не менше ніж через 1,5 року.
Строк дії договору закінчився 11 грудня 2023 року, а підписаний він був у листопаді 2018 року.
Нові станції метро "Мостицька" і "Проспект Правди" в Києві почали будувати у 2019 році. Планувалось, що їх відкриють ще у грудні 2021 року.
У вересні 2021 року компанія "Київметробуд", яка виступає генеральним підрядником будівництва двох станцій на Виноградар, просила перенести терміни дії договору. Будівельники тоді заявляли, що не встигають добудувати станції до кінця 2021 року.
Компанія звернулася до суду з проханням перенести терміни здачі з листопада 2021 року на травень 2023 року. У лютому 2023 року "Київметробуд" відновив будівництво метро на Виноградар, проте активне будівництво не велося з осені 2023 року.
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