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АНАЛІТИКА

У КМДА відповіли на петицію про встановлення валідаторів в маршрутках

14:47 26.12.2023 |

Україна

 

Київська влада не підтримала петицію про встановлення у столичних маршрутних таксі валідаторів для оплати проїзду.

Про це йдеться у відповіді Київської міської ради на відповідну петицію.

"Виконавчий орган Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) веде перемовини з перевізниками приватної форми власності, що обслуговують автобусні маршрути, щодо необхідності приєднання до автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП)", - ідеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка.

Водночас у відповіді на петицію сказано, що питання впровадження та забезпечення можливості безготівкової оплати проїзду в маршрутних таксі можливе лише за умови приєднання перевізників до АСОП.

Також Кличко нагадав, що в грудні 2022 року термін дослідної експлуатації автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності продовжили на період дії в Україні воєнного стану та дев'ять місяців із дня його припинення або скасування.
За матеріалами: Економічна правда
 

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