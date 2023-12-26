Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Армія відновлення»: До суспільно-корисних робіт залучено майже 78 тисяч українців

11:52 26.12.2023 |

Україна

 

Державна служба зайнятості видала вже 77,8 тис. направлень на виконання суспільно-корисних робіт у межах проєкту "Армія відновлення".

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"На виплату заробітної плати за участь у суспільно-корисних роботах вже профінансовано понад 530 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Станом на 25 грудня 2023 року, починаючи з 1 жовтня минулого року, Державна служба зайнятості видала 77 838 направлень на виконання суспільно-корисних робіт, найбільше - у Харківській області (15 214 направлень).

Крім того, серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних є Полтавська (9 666 направлень), Донецька (9 625), Київська (9 219) та Чернігівська (8 777) області.

Загалом до проєкту "Армія відновлення" залучено 19 регіонів.

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це Центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до виконання таких робіт. Із цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт.

Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 10 050 грн в разі роботи повний місяць. З 1 січня 2024 року оплата зросте до 10 650 грн, з 1 квітня 2024 року - до 12 000 грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5225
  0,0300
 0,08
EUR
 1
 41,3611
  0,0142
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5240  0,02 0,06 38,1132  0,03 0,07
EUR 41,2188  0,06 0,14 42,0168  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5050  0,09 0,23 37,5300  0,09 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес