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«Армія відновлення»: До суспільно-корисних робіт залучено майже 78 тисяч українців
11:52 26.12.2023 |
Державна служба зайнятості видала вже 77,8 тис. направлень на виконання суспільно-корисних робіт у межах проєкту "Армія відновлення".
Про це повідомляє пресслужба відомства.
"На виплату заробітної плати за участь у суспільно-корисних роботах вже профінансовано понад 530 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Станом на 25 грудня 2023 року, починаючи з 1 жовтня минулого року, Державна служба зайнятості видала 77 838 направлень на виконання суспільно-корисних робіт, найбільше - у Харківській області (15 214 направлень).
Крім того, серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних є Полтавська (9 666 направлень), Донецька (9 625), Київська (9 219) та Чернігівська (8 777) області.
Загалом до проєкту "Армія відновлення" залучено 19 регіонів.
Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це Центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до виконання таких робіт. Із цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт.
Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 10 050 грн в разі роботи повний місяць. З 1 січня 2024 року оплата зросте до 10 650 грн, з 1 квітня 2024 року - до 12 000 грн.
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