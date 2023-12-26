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У Києві проводять безпекові навчання: Розгортають блокпости та перевіряють транспорт
11:47 26.12.2023 |
У Києві Нацполіція, патрульна поліція та інші структурні підрозділи проводитимуть безпекові навчання з 25 по 28 грудня.
Про це повідомила пресслужба КМВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Угрупування сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією, патрульною і національною поліцією та іншими структурними підрозділами проводитимуть навчання в різних районах столиці з 25-го по 28-ме грудня!" - йдеться в повідомленні.
За даними КМВА, навчання передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами, відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпосту, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи. Навчання має завдання -удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення.
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