В Україні оновили позначення вибухонебезпечних предметів

Уряд України оновив державні стандарти щодо позначення небезпек, повʼязаних із вибухонебезпечними предметами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Уряд підтримав внесення змін до Правил позначення небезпек, пов'язаних із мінами та вибухонебезпечними предметами - наслідками війни, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 17 квітня 2019 року № 372.

"Ними передбачається позначення небезпечних районів, забруднених ВОП, а також огородження таких районів силами операторів протимінної діяльності згідно із Законом "Про протимінну діяльність в Україні" та національним стандартом України ДСТУ 8820:2023 "Протимінна діяльність. Процеси управління", - йдеться в повідомленні.

Відповідний стандарт ґрунтується на основі нормативних документів Організації Об'єднаних Націй з протимінної діяльності (IMAS).