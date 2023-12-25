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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні оновили позначення вибухонебезпечних предметів

08:03 25.12.2023 |

Україна

 

Уряд України оновив державні стандарти щодо позначення небезпек, повʼязаних із вибухонебезпечними предметами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Уряд підтримав внесення змін до Правил позначення небезпек, пов'язаних із мінами та вибухонебезпечними предметами - наслідками війни, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 17 квітня 2019 року № 372.

"Ними передбачається позначення небезпечних районів, забруднених ВОП, а також огородження таких районів силами операторів протимінної діяльності згідно із Законом "Про протимінну діяльність в Україні" та національним стандартом України ДСТУ 8820:2023 "Протимінна діяльність. Процеси управління", - йдеться в повідомленні.

Відповідний стандарт ґрунтується на основі нормативних документів Організації Об'єднаних Націй з протимінної діяльності (IMAS).
За матеріалами: РБК-Україна
 

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