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АНАЛІТИКА

В Україні за рік обстежили 2691 кв. км замінованих територій - заступник міністра оборони

08:00 25.12.2023 |

Україна

 

Перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк провів чергове засідання Національного органу з питань протимінної діяльності, на якому були представлені результати роботи за 2023 рік.

"Загалом маємо такі показники очищення території: обстежено 2691 кв. км. Серед них очищено від ВВП 68,4 кв. км акваторії, 8544 км автодоріг, 8758 км ЛЕП, 3087 км залізниці, 651 км трубопроводів. Виявлено та знешкоджено 660861 ВНП", - написав Павлюк у телеграм-каналі.

Крім того, заходи нетехнічного обстеження на поточний рік запроваджено у 115 територіальних громадах загальною площею понад 50 тис. кв. км. Ідентифіковано 1883 забруднених/ймовірно забруднених ділянок загальною площею 239 кв. км. Ще 18 тис. кв. км території визначено такими, що не містять доказів забруднення.

Від підрозділів розмінування Міноборони залучено 236 груп, 1057 осіб та 8 машин механізованого розмінування. Крім цього, додатково сформовано 10 батальйонів і три роти розмінування у складі КСП ЗС України та Держспецтрансслужби. Підрозділи вже залучаються для виконання завдань.

Також на засіданні було схвалено План виконання заходів гуманітарного розмінування деокупованих територій України на 2024 рік і План виконання заходів з обстеження та очищення від вибухонебезпечних предметів земель сільськогосподарського призначення на 2024 рік.

"За цей рік зроблено дуже багато. Ми навчилися працювати разом. До кінця першого кварталу плануємо виконати всі заявлені нами зобов'язання: по-перше, набрати ті спроможності, які нам необхідні для очищення наших земель; по-друге - забезпечити тісну взаємодію та усунення всієї проблематики щодо наших партнерів, які бажають зайти як неурядові оператори з інших країн; по-третє - ми повинні мати чітку координацію нашої діяльності", - наголосив Павлюк.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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