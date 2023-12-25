Аптеки в лікарнях зобов’яжуть долучитися до програми «Доступні ліки»

Відтепер аптеки та аптечні пункти, розміщені в приміщенні або на території лікувальних закладів, будуть зобов'язані укласти договір з Національної службою здоров'я, завдяки якому пацієнти зможуть отримувати ліки безоплатно або з певною доплатою за програмою "Доступні ліки".

Відповідне рішення ухвалив уряд на засіданні 22 грудня, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Відпуск ліків у межах програми здійснюється в аптеках, що мають відповідний договір з НСЗУ. Однак досить часто аптеки, які знаходяться в лікарнях, не мають таких договорів. Відповідно, пацієнт не має можливості отримати призначені лікарем препарати за програмою реімбурсації в медзакладі. Сьогодні ми вирішуємо це питання. Відтепер аптеки у медзакладах будуть зобов'язані укласти договір з НСЗУ та долучитись до програми "Доступні ліки". А отже, українські пацієнти зможуть отримати ліки безоплатно або з незначною доплатою за програмою реімбурсації прямо в аптеці медзакладу", - сказав Ляшко.

Для отримання відшкодування вартості лікарських засобів з 1 січня 2024 року аптеки, незалежно від форми власності та підпорядкування, повинні подати заяви про укладення договору до Національної служби здоров'я.

Ще з 1 квітня 2019 року Національна служба здоров'я адмініструє програму реімбурсації лікарських засобів "Доступні ліки" і напряму відшкодовує аптекам вартість відпущених пацієнтам ліків за рецептом.

Загалом з 2019 року НСЗУ виплатила аптекам за відпущені лікарські засоби близько 8 млрд грн.

Програма реімбурсації "Доступні ліки" дозволяє зменшити фінансове навантаження на пацієнтів та збільшити доступність ліків. Наразі 4,43 млн пацієнтів отримали "доступні ліки" безоплатно або з доплатою. По всій країні близько 14 тис. аптек мають договір із НСЗУ та отримують відшкодування повної або часткової вартості ліків.

Програма реімбурсації "Доступні ліки" постійно розширюється новими препаратами, і включає 515 торгових назв лікарських засобів.