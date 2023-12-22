В ЗСУ розповіли про укріплення кордону з Білоруссю

Наразі ситуація поблизу кордону з Білоруссю є стабільною й контрольованою. Вживаються заходи з підготовки додаткових фортифікаційних укріплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.

Як розповів Наєв, північний кордон України повинен бути максимально зміцненим. Контрольована ситуація дає змогу вжити заходи з підготовки додаткових фортифікаційних укріплень, які можуть бути застосовані у разі її загострення.

Як облаштовують оборонні рубежі:

* створюються батальйонні рубежі оборони, які складаються з ротних та взводних опорних пунктів;

* до облаштування позиції залучаються військові інженери й підрозділи добровільних формувань територіальних громад.

"Зараз влаштовується польова фортифікація: інженерною технікою викопуються траншеї, які потім обшиваються деревиною. Перекриваються щілини та бліндажі. Потім зверху натягується маскувальний комплект. Перед кожною позицією облаштовуються інженерні загородження невибухового типу - тетраедри, колючий дріт, протитанковий рів", - пише пресслужба командування.

Як пояснив начальник Сарненської районної військової адміністрації Олександр Кохан, задачею місцевих мешканців є забезпечення матеріальної частини справи, починаючи від деревини, відповідної техніки з пальним, а також необхідних спеціалістів.







