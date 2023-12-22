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АНАЛІТИКА

В ЗСУ розповіли про укріплення кордону з Білоруссю

09:21 22.12.2023 |

Україна

В ЗСУ розповіли про укріплення кордону з Білоруссю

 

Наразі ситуація поблизу кордону з Білоруссю є стабільною й контрольованою. Вживаються заходи з підготовки додаткових фортифікаційних укріплень.

В ЗСУ розповіли про укріплення кордону з Білоруссю

 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.

В ЗСУ розповіли про укріплення кордону з Білоруссю

 

Як розповів Наєв, північний кордон України повинен бути максимально зміцненим. Контрольована ситуація дає змогу вжити заходи з підготовки додаткових фортифікаційних укріплень, які можуть бути застосовані у разі її загострення.

В ЗСУ розповіли про укріплення кордону з Білоруссю

 

Як облаштовують оборонні рубежі:

* створюються батальйонні рубежі оборони, які складаються з ротних та взводних опорних пунктів;

* до облаштування позиції залучаються військові інженери й підрозділи добровільних формувань територіальних громад.

В ЗСУ розповіли про укріплення кордону з Білоруссю

 

"Зараз влаштовується польова фортифікація: інженерною технікою викопуються траншеї, які потім обшиваються деревиною. Перекриваються щілини та бліндажі. Потім зверху натягується маскувальний комплект. Перед кожною позицією облаштовуються інженерні загородження невибухового типу - тетраедри, колючий дріт, протитанковий рів", - пише пресслужба командування.

В ЗСУ розповіли про укріплення кордону з Білоруссю

 

Як пояснив начальник Сарненської районної військової адміністрації Олександр Кохан, задачею місцевих мешканців є забезпечення матеріальної частини справи, починаючи від деревини, відповідної техніки з пальним, а також необхідних спеціалістів.


В ЗСУ розповіли про укріплення кордону з Білоруссю


За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Білорусь
 

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