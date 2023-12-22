Фінансові новини
- |
- 22.12.23
- |
- 11:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В ЗСУ розповіли про укріплення кордону з Білоруссю
09:21 22.12.2023 |
Наразі ситуація поблизу кордону з Білоруссю є стабільною й контрольованою. Вживаються заходи з підготовки додаткових фортифікаційних укріплень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.
Як розповів Наєв, північний кордон України повинен бути максимально зміцненим. Контрольована ситуація дає змогу вжити заходи з підготовки додаткових фортифікаційних укріплень, які можуть бути застосовані у разі її загострення.
Як облаштовують оборонні рубежі:
* створюються батальйонні рубежі оборони, які складаються з ротних та взводних опорних пунктів;
* до облаштування позиції залучаються військові інженери й підрозділи добровільних формувань територіальних громад.
"Зараз влаштовується польова фортифікація: інженерною технікою викопуються траншеї, які потім обшиваються деревиною. Перекриваються щілини та бліндажі. Потім зверху натягується маскувальний комплект. Перед кожною позицією облаштовуються інженерні загородження невибухового типу - тетраедри, колючий дріт, протитанковий рів", - пише пресслужба командування.
Як пояснив начальник Сарненської районної військової адміністрації Олександр Кохан, задачею місцевих мешканців є забезпечення матеріальної частини справи, починаючи від деревини, відповідної техніки з пальним, а також необхідних спеціалістів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада не обрала Піщанську на посаду голови Рахункової палати: побоялися, що зірветься - депутат
|Рада призначила новий склад Рахункової палати попри застереження послів «Великої сімки»
|Рада легалізувала медичний канабіс
|Єврокомісія виділила Україні 1,5 млрд євро. Це останній транш за програмою 2023 року
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Дії запущено автоматичну послугу зі зміни інформації про ФОП у податковому та єдиному державному реєстрі
|В ЗСУ розповіли про укріплення кордону з Білоруссю
|Рада визначила пам'ятні дати і ювілеї на 2024–2025 роки
|У Київстар розповіли про компенсації – скасують абонплату
|Умєров хоче мобілізувати українців за кордоном
|Українці зможуть отримати водійське посвідчення ще у 8 країнах світу
|МВС відбирає перших п'ятсот офіцерів освітнього середовища з-поміж чинних співробітників поліції
Бізнес
|Китайські фірми використовують Малайзію для збірки висококласних чипів – ЗМІ
|Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
|У світі рекордно зросли продажі електромобілів
|Японський бейсболіст підписав найбільший контракт в історії спорту: обійшов Мессі
|Євросоюз погодив правила регулювання ШІ з дозволом на розпізнавання облич та штрафами від €7,5 млн – бізнес та правозахисники не у захваті
|Consumer Reports: Mercedes й BMW занижують автономність своїх електромобілів, а Tesla й Lucid — завищують
|Apple збільшить виробництво iPhone в Індії до 50 мільйонів одиниць на рік – WSJ