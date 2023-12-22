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АНАЛІТИКА

Рада визначила пам'ятні дати і ювілеї на 2024–2025 роки

22:27 21.12.2023 |

Україна

 

Верховна Рада ухвалила постанову про пам'ятні дати та ювілеї, які відзначатимуть на загальнодержавному рівні у 2024-2025 роках.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Укрінформ.

За даними Железняка, документ №10291 був підтриманий 253 голосами.

Зокрема, 2024 року, серед інших, на державному рівні відзначатимуться:

* 1000 років із часу утворення Чернігівського князівства,
* 80-ті роковини депортації кримських татар та інших народів Криму та початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках,
* 10 років із часу Іловайської трагедії,
* 75 років із часу створення НАТО і Ради Європи,
* 175 років від дня народження письменниці Олени Пчілки,
* 100 років від дня народження кінорежисера Сергія Параджанова,
* 70 років від дня народження релігієзнавця та колишнього в'язня Кремля Ігоря Козловського, 110 років із дня народження військового розвідника Євгена Березняка,
* 75 років від дня народження основоположника української естрадної музики - композитора і поета Володимира Івасюка,
* 50 років від дня народження Героя Небесної сотні Олександра Балюка,
* 120 років від дня народження артиста балету Сержа Лифаря,
* 90 років від дня народження кінорежисера Кіри Муратової,
* 140 років від дня народження вченого у галузі демографічної статистики Михайла Птухи.

У 2025 році, крім інших, на державному рівні відзначатимуть:

* 10 років із часу завершення боїв за Донецький аеропорт,
* 430 років від дня народження Богдана Хмельницького,
* 140 років від дня народження кримськотатарського політичного та державного діяча Номана Челебіджіхана,
* 130 років від дня народження копмозитора Бориса Лятошинського,
* 90 років від дня народження поета Василя Симоненка,
* 170 років від дня народження художника Опанаса Сластіона,
* 120 років від дня народження правозахисниці, дисидентки, Оксани Мешко,
* 50 років від дня народження Героя Небесної Сотні Миколи Панькова,
* 30 років від дня народження Героя України Дмитра Коцюбайла (позивний - "Да Вінчі"),
* 120 років від дня народження хореографа Павла Вірського,
* 210 років від дня народження композитора Михайла Вербицького,
* 190 років від дня народження мовознавця Олександра Потебні,
* 180 років від дня народження письменника Івана Карпенка-Карого,
* 130 років від дня народження композитора і диригента Григорія Верьовки.
 

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