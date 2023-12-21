Українці зможуть отримати водійське посвідчення ще у 8 країнах світу

Українці зможуть отримати водійське посвідчення у зв'язку з втратою чи викраденням у восьми країнах світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

"Сьогодні стартує доставка водійського в Угорщину, Молдову, Словаччину, Румунію, Іспанію, Литву, Латвію та Естонію", - сказано у повідомленні.

Для замовлення послуги необхідно:

* Увійти в Кабінет водія.

* Вказати причину обміну посвідчення.

* Обрати міжнародну доставку.

* Ввести адресу отримання.

* Сплатити за послугу.

Заявку обробляє сервісний центр МВС. Готовий документ буде передано "Укрпошти", а поштовий оператор відправить водійське за кордон.

Термін міжнародної доставки - близько 15 днів, а орієнтовна вартість - 311 грн за бланк та адмінпослугу. Логістичні витрати поштовим перевізником за кордон - 960 грн.