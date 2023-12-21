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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Українці зможуть отримати водійське посвідчення ще у 8 країнах світу
09:12 21.12.2023 |
Українці зможуть отримати водійське посвідчення у зв'язку з втратою чи викраденням у восьми країнах світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.
"Сьогодні стартує доставка водійського в Угорщину, Молдову, Словаччину, Румунію, Іспанію, Литву, Латвію та Естонію", - сказано у повідомленні.
Для замовлення послуги необхідно:
* Увійти в Кабінет водія.
* Вказати причину обміну посвідчення.
* Обрати міжнародну доставку.
* Ввести адресу отримання.
* Сплатити за послугу.
Заявку обробляє сервісний центр МВС. Готовий документ буде передано "Укрпошти", а поштовий оператор відправить водійське за кордон.
Термін міжнародної доставки - близько 15 днів, а орієнтовна вартість - 311 грн за бланк та адмінпослугу. Логістичні витрати поштовим перевізником за кордон - 960 грн.
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