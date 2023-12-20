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МВС відбирає перших п'ятсот офіцерів освітнього середовища з-поміж чинних співробітників поліції
09:54 20.12.2023 |
У рамках запуску проєкту офіцерів освітнього середовища, які піклуватимуться про безпеку дітей у навчальних закладах, МВС проводить відбір серед працівників поліції, повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України.
"Ми вже зараз відбираємо перших 500 офіцерів освітнього середовища з-поміж чинних співробітників поліції, щоб якомога швидше розпочати практичний етап. Рекрутингова кампанія стартує на початку наступного року", - цитує Клименка прес-служба МВС.
Міністр також зазначив, що навчальна програма для офіцерів освітнього середовища вже розроблена. Підготовка триватиме за формулою 4+2: 4 місяці навчання і 2 місяці практичних тренувань.
"Кандидати, які пройдуть відбір, отримають від МВС екіпірування та бодікамери. Відео з цих нагрудних камер буде зберігатися на серверах поліції", - додав Клименко.
Він також повідомив, що "паралельно працівники системи МВС відстежують стан укриттів для учасників освітнього процесу".
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