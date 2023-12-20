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У застосунку «Дія» запрацювала послуга купівлі-продажу авто
09:16 20.12.2023 |
Сьогодні, 20 грудня, у мобільному застосунку "Дія" для українців стала доступна послуга купівлі-продажу автомобілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Дії".
Повідомляється, що всього за 15 хвилин можна буде купити або продати автомобіль через смартфон і через деякий час отримати новий техпаспорт, номерні знаки поштою.
Перереєстрація авто у застосунку "Дія" означає, що більше немає необхідності їздити до сервісних центрів МВС для перевірки документів та авто, заповнювати папери, платити квитанції у конкретних банках, заздалегідь записуватись в електронну чергу.
Слід зазначити, що скористатися послугою перереєстрації зможуть лише ті, хто продає авто вперше за рік.
"Все що вам потрібно - розпочати процес купівлі-продажу у додатку, дотримуватися підказок "Дія" та засвідчити проект договору "Дія.підписом". Далі все зробимо за вас, залишиться лише домовитися про передачу та отримання коштів", - зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Особливості роботи нової послуги
Перевірка автомобіля та користувачів проводитиметься автоматично, без участі адміністратора.
Послуга буде доступна для легкових автомобілів, мотоциклів чи мопедів. У застосунку продавцю слід сформувати заяву в "Дія" та поділитись QR-кодом або посиланням на договір.
Покупцеві тільки необхідно його підписати та вибрати - залишити старий номерний знак або змінити новий із спеціальною серією.
Також у "Дія" можна буде замовити доставку техпаспорту та нового номерного знака на відділення "Укрпошти", замість того, щоб повторно їхати до сервісного центру та стояти у чергах.
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