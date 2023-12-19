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АНАЛІТИКА

Ремонт на «синій» гілці метро у Києві: пасажирам за добу компенсували понад 100 тисяч

09:56 19.12.2023 |

Україна

 

За першу добу пасажирам, які вимушені здійснювати пересадки на київській станції метро "Либідська" внаслідок ремонту на "синій" гілці, повернули майже 18,5 тисяч поїздок.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, компенсували 9 729 поїздок тим, хто в якості пересадки використовував наземний громадський транспорт, та 8 624 - додаткові поїздки в метро на "синій" гілці.

Загальна сума компенсації за першу добу склала понад 110 тис. грн.

Нагадаємо, що з 18 грудня запрацювала система компенсації поїздок за пересадку через ремонт ділянки між станціями метро "Деміївська"-"Либідська".

Як повідомлялося, 8 грудня у Києві закрили рух поїздів між станціями метрополітену "Либідська" та "Теремки" через затоплення тунелю. Очікується, що ремонтні роботи триватимуть пів року.

Через закриття руху частиною "синьої" гілки столичного метро запустили тимчасовий автобусний маршрут №2м "Кібернетичний центр - ст. м. "Теремки" - ст. м. "Либідська". На ньому має працювати 60 автобусів з інтервалом руху 1 хв.

Крім нього запустили тимчасовий тролейбусний маршрут №43к "Кібернетичний центр - ст. м. "Либідська". На ньому має працювати 20 тролейбусів з інтервалом у 3 хв.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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