В Україні розмінували вже понад 200 000 га найбільш цінних сільгоспземель

Українським аграріям повернуто у використання 205 000 га земель сільгосппризначення, запланованих до першочергового обстеження та розмінування. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко з посиланням на дані обласних військових адміністрацій.

"Навіть зараз узимку, коли погода не сприяє роботі в полях, щотижня обстежується від трьох до п'яти тисяч гектарів сільгоспземель", - сказала Свириденко.

Усього до розмінування заплановано 470 000 га. Кінцева мета - повернути у безпечне використання до 80% територій країни, які зараз вважаються потенційно забрудненими.

До кінця 2023 року Україна має виконати до 35% чотирирічного плану пріоритетного розмінування сільгоспземель і ввести в експлуатацію до 165 000 га земель.

Довідка

За даними ОВА, на 15 грудня з початку року було обстежено 268 600 га земель сільгосппризначення із близько 470 000 га, запланованих до першочергового обстеження й розмінування. З них близько 205 000 га повернуто в експлуатацію. За минулий тиждень було обстежено понад 5000 га. Найбільше - 3800 га - у Херсонській області.