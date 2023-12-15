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Ще п'ять об'ктів культурної спадщини України внесено до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом - Мінкультури
17:52 15.12.2023 |
Комітет ЮНЕСКО із захисту культурної спадщини у випадку збройного конфлікту затвердив рішення внести ще п'ять об'єктів культурної спадщини України до Міжнародного переліку культурних цінностей, які перебувають під тимчасовим посиленим захистом.
Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства культури та інформаційної політики, йдеться про пам'ятки культурної спадщини, розташовані в Одесі, Чернігові, Львівській і Закарпатській областях.
Зокрема, дерев'яні церкви Карпатського регіону: церква Архангела Михаїла (Ужок, Закарпатська обл.) і дерев'яна церква Св. Юра (Дрогобич, Львівська обл.); будівля Одеського національного академічного театру опери та балету; будівля Одеської обласної філармонії імені Давида Ойстраха; Спасо-Преображенський собор міста Чернігова.
"Зараз уже 25 об'єктів культурної спадщини України користуються найвищим рівнем захисту від військових атак і загроз. Це рішення підвищить безпеку об'єктів під час війни, потенційно дозволяючи компетентним органам усіх 88 держав-учасниць Другого протоколу 1999 року переслідувати або екстрадувати ймовірних правопорушників", - ідеться в повідомленні.
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