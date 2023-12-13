Послугу національного роумінгу для абонентів «Київстару» заблокували на вимогу СБУ

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій тимчасово заблокував послуги національного роумінгу для абонентів мобільного оператора "Київстар".

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв'зку.

"Для уникнення перевантаження мереж інших операторів, за запитом СБУ, Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій видав розпорядження про тимчасове блокування послуги національного роумінгу для абонентів "Київстар", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA, що діє при Держспецзв'язку, разом з СБУ та представниками телеком-оператора працюють над дослідженням кібератаки.

Водночас національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО закликає громадян зберігати спокій та максимально користуватися Wi-Fi мережами, а громадські заклади - зробити власні мережі Wi-Fi доступними для всіх користувачів.

Як повідомлялося, вранці 12 грудня абоненти "Київстару" почали масово скаржитися на відсутність мобільного зв'язку та інтернету. Пізніше в "Київстарі" заявили про технічний збій у мережі, через що можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми, але скільки це триватиме, наразі невідомо.

Пізніше мобільний оператор заявив, що причиною збоїв стала потужна хакерська атака.