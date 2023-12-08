Фінансові новини
- |
- 08.12.23
- |
- 17:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У КМДА представили наземні маршрути транспорту замість непрацюючої частини гілки метро
17:21 08.12.2023 |
У Києві з 8 грудня через ремонт тунелю на синій гілці метрополітену між станціями "Либідська" та "Теремки" організують рух наземного транспорту, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Буде організовано рух тимчасового автобусного маршруту загального користування № 2-М "Кібернетичний центр - станція метро "Теремки" - станція метро "Либідська", на якому працюватиме 60 автобусів з інтервалом руху 1 хв.
Також планують запустити тимчасовий тролейбусний маршруту № 43-К "Кібернетичний центр - станція метро "Либідська", на якому працюватиме 20 тролейбусів з інтервалом руху 3 хв.
Шлях автобусного маршруту загального користування № 38 продовжать до станції "Либідська". На маршруті працюватиме 5 автобусів з інтервалом руху 17 хв.
На тролейбусному маршруті № 50-К за маршрутом вул. Милославська - площа Дарницька збільшать кількість рухомого складу - до 10 тролейбусів з інтервалом руху 9 хв.
"Посилення роботи цього маршруту дасть змогу частково переорієнтувати пасажиропотік з Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену на Святошинсько-Броварську", - пояснили в КМДА.
Натомість через необхідність вивільнення додаткових тролейбусів для роботи маршруту № 43-К, рух тролейбусного маршруту № 50 "Вулиця Милославська - станція метро "Либідська" тимчасово припиняється.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада схвалила зміни щодо прав нацменшин, потрібні для початку переговорів з ЄС
|ВР посилила самостійність та незалежність САП
|Вимога для переговорів про вступ до ЄС: Рада збільшила штат НАБУ на 40%
|НАЗК склало протоколи на нардепа Дубінського та в.о. голови КСУ Головатого
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У КМДА представили наземні маршрути транспорту замість непрацюючої частини гілки метро
|Гроші за «лайки». Українців попередили про чергову схему онлайн-шахраїв
|В Україні планують відкрити доступ до декларацій працівників ТЦК та членів ВЛК
|Кількість українців зі статусом тимчасового захисту в ЄС зросла до 4,2 млн осіб — Євростат
|У Києві через проблеми з тунелем на пів року закривають рух метро між «Либідською» і «Теремками»
|Близько 63% українців заявляють про бойкот товарів виробників, що залишаються на ринку РФ, - Deloitte
|В Україні з'явиться сучасний реабілітаційний центр для військових
Бізнес
|Ілон Маск шукає $1 млрд інвестицій для xAI — власної компанії зі штучного інтелекту
|Microsoft може запропонувати платні оновлення безпеки для Windows 10. Це для Copilot
|Google випустила ШІ-модель Gemini у трьох конфігураціях
|Microsoft інтегрувала в Copilot моделі GPT-4 Turbo та DALL-E 3
|Тейлор Свіфт - людина року за версією Time
|OnePlus 12 - Snapdragon 8 Gen 3, 24 ГБ ОЗП, 120-Гц дисплей, захист IP65 та Android 14 за ціною від $605
|Соцмережа X отримала ліцензію платіжного сервісу в 12 штатах США