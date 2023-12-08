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АНАЛІТИКА

У КМДА представили наземні маршрути транспорту замість непрацюючої частини гілки метро

17:21 08.12.2023 |

Україна

У Києві з 8 грудня через ремонт тунелю на синій гілці метрополітену між станціями "Либідська" та "Теремки" організують рух наземного транспорту, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

У КМДА представили наземні маршрути транспорту замість непрацюючої частини гілки метро

 

Буде організовано рух тимчасового автобусного маршруту загального користування № 2-М "Кібернетичний центр - станція метро "Теремки" - станція метро "Либідська", на якому працюватиме 60 автобусів з інтервалом руху 1 хв.

Також планують запустити тимчасовий тролейбусний маршруту № 43-К "Кібернетичний центр - станція метро "Либідська", на якому працюватиме 20 тролейбусів з інтервалом руху 3 хв.

У КМДА представили наземні маршрути транспорту замість непрацюючої частини гілки метро

 

Шлях автобусного маршруту загального користування № 38 продовжать до станції "Либідська". На маршруті працюватиме 5 автобусів з інтервалом руху 17 хв.

У КМДА представили наземні маршрути транспорту замість непрацюючої частини гілки метро

 

На тролейбусному маршруті № 50-К за маршрутом вул. Милославська - площа Дарницька збільшать кількість рухомого складу - до 10 тролейбусів з інтервалом руху 9 хв.

"Посилення роботи цього маршруту дасть змогу частково переорієнтувати пасажиропотік з Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену на Святошинсько-Броварську", - пояснили в КМДА.

Натомість через необхідність вивільнення додаткових тролейбусів для роботи маршруту № 43-К, рух тролейбусного маршруту № 50 "Вулиця Милославська - станція метро "Либідська" тимчасово припиняється.
За матеріалами: Економічна правда
 

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