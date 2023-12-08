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АНАЛІТИКА

Гроші за «лайки». Українців попередили про чергову схему онлайн-шахраїв

14:30 08.12.2023 |

Україна

 

Онлайн-шахраї вигадали нову схему для видурювання грошей з українців. Зловмисники пропонують нібито заробіток в інтернеті за перегляд відео та "лайки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кіберполіцію у Facebook.

Поліція пояснює, що це одна з поширених шахрайських схем. Аферисти пропонують передивлятися короткі відео, наприклад у TikTok, ставити "лайки" або ж писати відгуки в Google-картах за гроші. Оголошення та повідомлення шахраї розповсюджують у месенджерах.


Зловмисники можуть виплачувати від 100 до 500 гривень, щоб увійти в довіру до потенційної жертви. У такий спосіб вони збирають персональні дані, зокрема інформацію про банківську карту. Це одна з поширених шахрайських схем.

У подальшому аферисти пропонують приєднатися до так званої "робочої групи" з можливістю значно більшого заробітку. Шахраї пропонують придбати товари за відносно невеликі суми і обіцяють повернути гроші.

Наступний крок - адміністратори пропонують придбати неіснуючий товар за значно вищими цінами. При цьому надають фішингові посилання на шахрайські онлайн-магазини, де треба ввести конфіденційну платіжну інформацію. Отримавши дані карток, аферисти крадуть з них заощадження.

Як не потрапити на гачок шахраїв

* надавайте перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням;
* не довіряйте пропозиціям незнайомців отримати гроші задарма;
* не переводьте гроші на невідомі рахунки;
* не повідомляйте конфіденційної інформації стороннім (дані картки, логін і паролі до онлайн банкінгу тощо);
* ніколи не вводьте конфіденційні дані на підозрілих сайтах;
* не переходьте за сумнівними посиланнями.

Якщо ж інформацію про банківську карту розголошено, зверніться до банку та заблокуйте картку. У разі виявлення фактів шахрайства негайно повідомляйте в кіберполіцію https://ticket.cyberpolice.gov.ua.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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