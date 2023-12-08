Близько 63% українців заявляють про бойкот товарів виробників, що залишаються на ринку РФ, - Deloitte

Бойкот компаній, що залишаються на ринку Росії, триває: 63% українців заявляють, що принципово не купують товари у продавців/виробників, які не залишили ринок країни-агресора, а ще 22% не знають, як перевірити цю інформацію, ідеться в дослідженні Deloitte в Україні.

Згідно з ним, 68% респондентів (торік - 61%) планують спрямувати частину свого різдвяного та новорічного бюджету на благодійність: 86% із них спрямують допомогу захисникам на передовій, а 66% українців нададуть перевагу продавцям, які підтримують ЗСУ та постраждалих від війни цивільних, переказуючи на допомогу частину коштів із кожної покупки.

"Цьогорічне дослідження показало, що попри все українці стійко тримаються: продовжують здійснювати шопінг, донатити на ЗСУ, облаштовувати побут, а в їхнє життя повертається планування. Якщо торік ми спостерігали, що покупці перебувають у розгубленому стані й не можуть передбачити свій шопінг, то нині вони вже за місяць знають, що замовлять онлайн, коли почнуть купувати офлайн і який у них бюджет на покупки та благодійність", - зазначив директор, керівник галузевої групи з ритейлу та оптової дистрибуції Deloitte в Україні Олександр Ямпольський.

Що стосується новорічних свят, то не відмовлятися від них планують 59% (61% роком раніше) респондентів. Більшість опитаних (64%) мають намір розпочати шопінг у період із 1 до 24 грудня, тоді як торік українці переважно відкладали покупки на другу половину грудня.

Говорячи про бюджет, 56% українців (49% рік тому) повідомили, що планують витратити від 1000 грн до 5000 грн. Найпопулярнішими категоріями товарів все ще залишаються продукти харчування (84%, роком раніше 81%), одяг і взуття (32% проти 42%) та алкогольні напої (40% проти 32%).

"Цікавим та надихаючим спостереженням для нас стало те, що молоде покоління українців (18-27 років), незважаючи на війну та всю непередбачуваність, яку вона зумовлює, найбільше серед інших вікових груп готові витрачати кошти на облаштування свого побуту, купуючи меблі, посуд, декор тощо", - додав Ямпольський.

Зазначається, що через перехід України на новий календар більша частина українців (близько 45%) святкуватиме Різдво 25 грудня і лише 17% - 7 січня. Є й ті, хто планує святкувати двічі - їх 32%.

Основним місцем для різдвяного і новорічного шопінгу, згідно з дослідженням, будуть супермаркети, де планують робити закупівлі 72% опитаних (60% роком раніше), і великі торговельні центри - 51% (проти 55% відповідно). В онлайн-магазинах збираються придбати товари 40% респондентів (рік тому 48%).

Як зазначили в Deloitte, українці цього року готові відкласти купівлю "тут і зараз" і чекати на доставку товарів за нижчою ціною з-за кордону, якщо вона буде: дешевою або безплатною - 37%, швидкою - 17%, якщо сайт для замовлення товару буде зручним - 12%, водночас рік тому покупці не готові були чекати на товар з іншої країни, навіть якщо він був дешевшим на 20%.

Дослідження проводилося методом онлайн-опитування за квотованою вибіркою, що відповідає соціально-демографічному портрету населення України. В опитуванні взяли участь понад 1000 респондентів з усіх регіонів України (за винятком тимчасово окупованих територій та АР Крим), а також українці, які перебувають за кордоном.