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Кабмін спростив оформлення паспортів за кордоном: дозволив ідентифікацію по відео

23:01 05.12.2023 |

Україна

 

Кабінет міністрів 5 грудня спростив процедуру оформлення паспортів, зокрема для тих, хто тимчасово перебуває за кордоном. Це зроблено в межах експериментального проєкту, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Змінами передбачено запровадити процедуру приймання ДП "Документ" за кордоном документів та анкет-заяв від осіб, які вперше оформлюють паспорт громадянина України після досягнення 18-річного віку.

Закордонні відокремлені підрозділи ДП "Документ" зможуть проводити процедуру встановлення особи у режимі відеоконференцзв'язку за участю заявника та членів його сім'ї, близької особи.

Постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що уряд вніс зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо оформлення внутрішнього та закордонного паспорта громадянина України українцям, які перебувають за межами України, а також оформлення, обміну іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, посвідки на постійне проживання під час їхнього перебування за межами України.

На початку червня Кабмін пришвидшив процедуру оформлення паспортів для українців за кордоном. Відповідно до урядової постанови, Державна міграційна служба і дипломатичні установи матимуть безпосередній доступ до Держреєстру актів цивільного стану громадян.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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