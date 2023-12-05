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АНАЛІТИКА

У Києві відкрили чергову ділянку Великої кільцевої дороги: 1 кілометр за 8 років

12:54 05.12.2023 |

Україна

У Києві відкрили чергову ділянку Великої кільцевої дороги: 1 кілометр за 8 років

 

Київська влада оголосила про завершення чергової, третьої за рахунком, частини Великої кільцевої дороги, яка після будівництва тунелю під Дніпром, колись з'єднає Троєщину з правим берегом.

Про це оголосив мер Києва Віталій Кличко.

"Фактично це є Північна об'їзна дорога столиці. Сьогодні відкрили нову частину Великої кільцевої від вул. Богатирської до Оболонського проспекту", - розповів мер.

Як визнав сам Кличко, указану ділянку Великої кільцевої дороги влада будувала з 2016 року. Довжина ділянки, яку відкрили 5 грудня - 1,100 км.

Дорога веде до місця, де колись буде зведено тунель під Дніпром. Відтак, цей шлях матиме вихід на Троєщину й з'єднає лівий і правий береги.

Водночас будівництво тунелю - це вже зона відповідальності Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

"Агентство має його побудувати", - заявив Кличко.

За прогнозами столичної влади, вже відсьогодні зменшаться затори на вулиці Богатирській, оскільки частина транспорту піде вже новою ділянкою. Зокрема, на Оболонський проспект.
За матеріалами: Економічна правда
 

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