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АНАЛІТИКА

На Новий рік у Києві не буде масових заходів, ялинку встановлять коштом меценатів, вночі буде комендантська година

10:45 04.12.2023 |

Україна

 

Комендантська година на період зимових свят у Києві діятиме, як зазвичай, - з 00:00 до 05:00, повідомляється в телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації в неділю.

"На Різдво та Новий Рік у Києві не буде жодних масових заходів - ані ярмарків, ані святкувань. Таке рішення ухвалила Рада Оборони Києва", - йдеться в повідомленні.

На Софійській площі в центрі Києва коштом меценатів буде встановлено новорічну ялинку.

"Відкриття буде на 6 грудня - День святого Миколая. Ялинка буде встановлена виключно за кошти меценатів - без витрат бюджетних коштів на облаштування новорічної красуні та на електроенергію", - розповіли у військовій адміністрації.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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