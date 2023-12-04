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АНАЛІТИКА

В Україні запустили онлайн-гід із прав людини

09:45 04.12.2023 |

Україна

 

Центр громадянських свобод разом із Baltic Human Rights Society розробили онлайн-гід із прав людини, який доступно пояснює її права за допомогою практичних щоденних ситуацій і прикладів, повідомляє пресслужба міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Платформа буде корисною для тих відвідувачів, професійна діяльність яких охоплює права людини. Зокрема, для юристів, суддів, правозахисників. Також вона може використовуватися для формальної та неформальної освіти, професорами, вчителями й студентами", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в міністерстві, у посібнику Human Rights Guide можна знайти контакти, куди звертатися та телефонувати, якщо порушено права людини. Переглянути його можна українською та англійською мовами.

Також раніше безоплатний навчальний курс для ВПО було запущено на освітній онлайн-платформі Prometheus. У ньому зібрано корисну інформацію про соціальні права та гарантії, медичне забезпечення, працевлаштування, освіту.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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