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Служба 112 запрацювала ще в п'яти областях України
23:07 01.12.2023 |
Єдиний телефонний номер для всіх екстрених викликів - служба 112 - запрацював ще у п'яти областях України.
"Відтепер громадяни, які перебувають у Львівській області, зможуть викликати усі екстрені служби за єдиним номером - 112. Це дозволяє значно пришвидшити процес зʼєднання з екстреною службою та посилює комунікацію між підрозділами", - повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Оператори Служби, які працюють у Львові, володіють англійською, польською, чеською та турецькою мовами.
Також відсьогодні виклик екстрених служб за єдиним номером 112 доступний на Вінниччині, Житомирщині, Черкащині та Чернігівщині.
"Вже наступного року плануємо запустити 112 у Дніпрі та Одесі. І викликати рятувальників, поліцейських, медиків або працівників газової служби за єдиним номером можна буде з будь-якого регіону України", - додав Клименко.
Відкриття першого комунікаційного центру Служби 112 у Києві відбулося в липні цього року. За цей час оператори прийняли майже 350 тис. викликів.
Раніше повідомлялося, що Служба 112 на всій території України запрацює до кінця 2024 року.
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