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АНАЛІТИКА

Служба 112 запрацювала ще в п'яти областях України

23:07 01.12.2023 |

Україна

 


Єдиний телефонний номер для всіх екстрених викликів - служба 112 - запрацював ще у п'яти областях України.

"Відтепер громадяни, які перебувають у Львівській області, зможуть викликати усі екстрені служби за єдиним номером - 112. Це дозволяє значно пришвидшити процес зʼєднання з екстреною службою та посилює комунікацію між підрозділами", - повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Оператори Служби, які працюють у Львові, володіють англійською, польською, чеською та турецькою мовами.

Також відсьогодні виклик екстрених служб за єдиним номером 112 доступний на Вінниччині, Житомирщині, Черкащині та Чернігівщині.

"Вже наступного року плануємо запустити 112 у Дніпрі та Одесі. І викликати рятувальників, поліцейських, медиків або працівників газової служби за єдиним номером можна буде з будь-якого регіону України", - додав Клименко.

Відкриття першого комунікаційного центру Служби 112 у Києві відбулося в липні цього року. За цей час оператори прийняли майже 350 тис. викликів.

Раніше повідомлялося, що Служба 112 на всій території України запрацює до кінця 2024 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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