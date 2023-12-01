У Києві відкрили рух спецтранспорту та автобусів Подільсько-Воскресенським мостом - Кличко

У Києві в п'ятницю, 1 грудня, для забезпечення життєдіяльності міста під час воєнного стану відкрили рух спецтранспорту, автомобілів екстрених служб й автобусне сполучення для пасажирів із лівого берега на правий Подільсько-Воскресенським мостовим переходом, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"На першому етапі тут працюватиме автобусний маршрут №111 за напрямком "Станція метро "Площа Українських Героїв" - станція метро "Лівобережна", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він наголосив, що Подільсько-Воскресенський мостовий перехід - це найбільший з об'єктів транспортної інфраструктури Києва та України. Протяжність мостового переходу - понад 10 км.

"Ще кілька років тому першим етапом запуску об'єкта ми планували й обіцяли забезпечення руху пасажирського автотранспорту. І сьогодні, нарешті, це відбулося! Усім скептикам і тим, хто намагався заблокувати роботи на об'єкті, скажу одне: шукайте тепер інші приводи для своїх маніпуляцій", - додав мер.