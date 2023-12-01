Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Києві відкрили рух спецтранспорту та автобусів Подільсько-Воскресенським мостом - Кличко

14:55 01.12.2023 |

Україна

 

У Києві в п'ятницю, 1 грудня, для забезпечення життєдіяльності міста під час воєнного стану відкрили рух спецтранспорту, автомобілів екстрених служб й автобусне сполучення для пасажирів із лівого берега на правий Подільсько-Воскресенським мостовим переходом, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"На першому етапі тут працюватиме автобусний маршрут №111 за напрямком "Станція метро "Площа Українських Героїв" - станція метро "Лівобережна", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він наголосив, що Подільсько-Воскресенський мостовий перехід - це найбільший з об'єктів транспортної інфраструктури Києва та України. Протяжність мостового переходу - понад 10 км.

"Ще кілька років тому першим етапом запуску об'єкта ми планували й обіцяли забезпечення руху пасажирського автотранспорту. І сьогодні, нарешті, це відбулося! Усім скептикам і тим, хто намагався заблокувати роботи на об'єкті, скажу одне: шукайте тепер інші приводи для своїх маніпуляцій", - додав мер.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3535
  0,0217
 0,06
EUR
 1
 39,7235
  0,2347
 0,59

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8600  0,26 0,69 37,5836  0,08 0,20
EUR 40,0020  0,40 0,99 40,9516  0,25 0,61

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,4525  0,11 0,30 36,4700  0,10 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес