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У Києві відкрили рух спецтранспорту та автобусів Подільсько-Воскресенським мостом - Кличко
14:55 01.12.2023 |
У Києві в п'ятницю, 1 грудня, для забезпечення життєдіяльності міста під час воєнного стану відкрили рух спецтранспорту, автомобілів екстрених служб й автобусне сполучення для пасажирів із лівого берега на правий Подільсько-Воскресенським мостовим переходом, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
"На першому етапі тут працюватиме автобусний маршрут №111 за напрямком "Станція метро "Площа Українських Героїв" - станція метро "Лівобережна", - написав Кличко в телеграм-каналі.
Він наголосив, що Подільсько-Воскресенський мостовий перехід - це найбільший з об'єктів транспортної інфраструктури Києва та України. Протяжність мостового переходу - понад 10 км.
"Ще кілька років тому першим етапом запуску об'єкта ми планували й обіцяли забезпечення руху пасажирського автотранспорту. І сьогодні, нарешті, це відбулося! Усім скептикам і тим, хто намагався заблокувати роботи на об'єкті, скажу одне: шукайте тепер інші приводи для своїх маніпуляцій", - додав мер.
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