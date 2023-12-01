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У Києві безкоштовно лікують проти гепатитів і ВІЛ
14:44 01.12.2023 |
У Києві з'явився новий Центр боротьби з ВІЛ і СНІД. Крім того, тут лікують всі хвороби, які передаються статевим шляхом. Медичні послуги надають повністю безкоштовно.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на матеріал видання "Новини LIVE" розповідає детальніше про новий медичний центр.
Що відомо про Центр боротьби зі статевими хворобами
Відкриття Центру присвятили до Всесвітнього дня боротьби зі СНІД, який відзначають 1 грудня.
У самому медичному закладі можна пройти швидке тестування на ВІЛ, вірусні гепатити B, С і сифіліс. А також пацієнти можуть отримати лікування. Це дуже важливо, оскільки ВІЛ не передається від людини до людини, якщо його правильно лікувати.
Усі ці послуги є безкоштовними.
Тестування на наявність захворювання можна пройти у вівторок і четвер з 14:00 до 20:00, а також у суботу з 10:00 до 18:00. Центр розмістили на базі Київської клінічної лікарні №5.
Всесвітній день боротьби зі СНІД
Це інфекційне захворювання, яке розвивається внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), довготривалого переживання ВІЛ в лімфоцитах, макрофагах і клітинах нервової тканини.
ВІЛ передається:
* через кров. При потраплянні крові чи інших біологічних рідин, що містять кров від ВІЛ-інфікованої особи до здорової людини.
* статевим шляхом
* від інфікованої ВІЛ матері до її дитини під час вагітності, пологів і годування груддю
Проте важливо знати й про шляхи, якими ВІЛ не передається:
* під час спільного користування побутовими речами, посудом, роботі в одному приміщенні
* у лазні та сауні
* через поцілунки
* через обійми та рукостискання
* через чхання й кашель
* через укуси комарів чи інших комах
Саме на цьому ґрунтуються міфи про ВІЛ, тому це важливо знати.
Після закінчення гострої стадії ВІЛ-інфекції розвивається безсимптомний період, який триває 8-12 років. Це саме той час, коли людина стає найбільш небезпечною для своїх сексуальних партнерів, порушується система імунного захисту і розвиваються захворювання, спричинені збудниками різних інфекцій.
Ця стадія хвороби називається СНІД.
Щоб уникнути зараження ВІЛ-інфекцією, варто дотримуватися здорового способу життя, відмовитися від ризикованої щодо інфікування ВІЛ поведінки, використовувати презервативи під час статевого акту.
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