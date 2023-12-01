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У Миколаєві почнуть будувати об'їзну дорогу з найбільшим мостом на Південному Бузі
12:48 01.12.2023 |
Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури оголосило про початок проєкту з будівництва розв'язки на трасі М-14 біля Миколаєва (правий берег, км 121+360). Це перший етап будівництва об'їзної дороги Миколаєва, йдеться в повідомленні агентства.
Тендер на будівництво збираються оголосити найближчим часом.
Наступними кроками будуть розроблення проєкту реконструкції автодороги М-14 на ділянці км 110+000 - км 126 + 000, будівництво мосту через Південний Буг та ще одна авторозв'язка на М-14 (лівий берег, км 142+800).
Агентство відновлення вказує, що розмови про необхідність обходу Миколаєва ведуться з 1989 року.
Зараз весь трафік йде через Миколаїв та його старі мости - Варварівський та Інгульський, які потребують ремонту чи реконструкції. Зробити це без закриття руху неможливо.
Крім того, будівництво нової дороги зменшить проїзду до восьми хвилин замість однієї години.
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