Петиція із закликом встановити в київських маршрутках валідатори для оплати проїзду набрала потрібну кількість голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом встановити у столичних маршрутках валідатори для оплати проїзду набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 2 жовтня і станом на 1 грудня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Встановивши валідатор у маршрутках, у людей з'явиться можливість оплачувати безконтактно, не отримавши жменю копійок на здачу, це не відволікає водія під час руху", - ідеться в тексті петиції.

На думку автора петиції, таке рішення також спростить проїзд для пільгових категорій.