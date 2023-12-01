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АНАЛІТИКА

Петиція із закликом встановити в київських маршрутках валідатори для оплати проїзду набрала потрібну кількість голосів

12:35 01.12.2023 |

Україна

 

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом встановити у столичних маршрутках валідатори для оплати проїзду набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 2 жовтня і станом на 1 грудня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Встановивши валідатор у маршрутках, у людей з'явиться можливість оплачувати безконтактно, не отримавши жменю копійок на здачу, це не відволікає водія під час руху", - ідеться в тексті петиції.

На думку автора петиції, таке рішення також спростить проїзд для пільгових категорій.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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