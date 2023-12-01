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АНАЛІТИКА

Київ планує виплачувати кожному новобранцю по 30 тисяч

11:34 01.12.2023 |

Україна

 

Київська рада планує ухвалити рішення про виплату по 30 тис. грн кожному столичному мобілізованому з грудня цього року.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

За його словами, Київрада, на найближчому засіданні розгляне питання матеріального заохочення для киян, які будуть мобілізовані до Збройних сил України з грудня.

"Місто віднайшло кошти для виплат по 30 000 кожному новобранцю", - наголосив він.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня Київрада виділила майже 1,2 млрд грн додаткових коштів силам безпеки та оборони. Загалом цього року столиця вже передбачила та спрямовує захисникам понад 6,2 млрд грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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