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Українцям пропонують стати помічниками ветеранів у 2024 році
09:17 01.12.2023 |
В Україні завтра, 1 грудня, починається прийом заяв від кандидатів у помічники ветеранів на 2024 рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал України.
Зазначається, що всі заяви на участь у відборі на посади помічників ветеранів, подані з 1 грудня 2023 року, будуть розглянуті та опрацьовані з 1 січня 2024 року.
Це відбуватиметься в рамках повного запуску проєкту Мінветеранів із запровадження в Україні інституту помічника ветерана.
Наразі проєкт реалізується в 10 регіонах: це Вінницька, Дніпропетровська, Львівська, Миколаївська, Закарпатська, Київська, Сумська, Полтавська, Харківська області та місто Київ.
Як подати заявку
Наступного року проєкт буде масштабовано по всій Україні. Загалом у 2024 році заплановано підготувати до 15 тисяч помічників ветеранів. За принципом "рівний з рівним" вони надаватимуть демобілізованим воїнам сервісну підтримку на шляху реінтеграції до мирного життя в громадах.
Інститут помічника ветерана є новою адміністративно-сервісною реалією в діяльності територіальних громад країни найближчого майбутнього. Заявку можна подати за посиланням.
Допомога ветеранам, які повертаються з війни
Нагадаємо, що навесні цього року уряд запустив стратегічний проект переходу українців від військової служби до цивільного життя.
Так, цієї осені у чотирьох областях стартував пілотний проект "Помічника ветерана", який має меті допомогти військовим повертатися з фронту у цивільне життя. При цьому уряд нещодавно вирішив розширити ініціативу ще на шість регіонів. Наразі, у пілотному проекті є ветерани та члени їхніх родин, ці люди проходять навчання.
Детальніше про те, що відчувають бійці після повернення та чого очікують від соціуму - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.
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