Провідна світова компанія з розмінування почала роботу в Україні

Американська компанія з розмінування Tetra Tech розпочала роботу в Київській, Одеській, Сумській, Херсонській, Харківській областях.

Як ідеться в повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства за результатами заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дениса Башлика з представниками компанії Tetra Tech Джеффрі Томасом Колдуеллом та Чарльзом Едвардом Мартеллом.

Зазначається, що для прискорення процесу розмінування Tetra Tech використовуватиме новітні технології.

За словами Башлика, близько пів мільйона гектарів сільскогосподарських земель потребують розмінування, але процес відбувається повільно через обмеженість у ресурсах.

Наразі в Україні працює близько 20 компаній з розмінування.

Компанія Tetra Tech (США) є світовим лідером з розмінування у надскладних умовах. Співпрацює з Державним департаментом США. Компанія має допомогти Україні виявляти й знешкоджувати протипіхотні міни, нерозірвані та покинуті боєприпаси, саморобні пристрої та інші вибухонебезпечні предмети.

Також Tetra Tech проводитиме навчання з розмінування за міжнародними стандартами.