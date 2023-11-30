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Перша область в Україні запустила безготівкову оплату у приміських і міжміських автобусах
15:54 30.11.2023 |
Львівщина офіційно стала першою областю, де у приміських та міжміських автобусах на всіх напрямках запрацювала безготівкова оплата за проїзд.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
На впровадження е-квитка область не витратили жодної копійки. Близько 40 млн гривень на втілення проєкту скерував інвестор - "Смарт-Тикет Технолоджи".
Партнером інвестора "Смарт-Тикет Технолоджи" є міжнародна платіжна компанія VISA, яка взяла на себе усі ризики, пов'язані із фінансовою складовою.
Обладнання для безготівкової оплати за проїзд встановили у всіх 1050 автобусах, які курсують на території Львівської області. Наразі триває перехідний період - у приміських та міжміських автобусах Львівщини можна розрахуватись і готівкою, і безготівково.
Єдиним незмінним завданням для громад залишилася компенсація вартості проїзду пільговим категоріям. Пільговики можуть користуватися громадським транспортом на тих умовах, що й раніше.
Щоб скористатися послугою, заходячи в автобус та виходячи з нього, потрібно прикласти до валідатора банківську картку чи будь-який пристрій з функцією NFC.
Таким чином пасажир платить виключно за ту відстань, яку проїхав.
Що дає запровадження е-квитка:
* Насамперед це чітке розуміння, скільки пільговиків користуються автобусами й на яких напрямках, а також - контроль за грошима. Система покаже, скільки реально коштів сплачують пасажири. Йдемо до того, щоб повністю припинити обіг необлікованої готівки й мотивувати перевізників чесно сплачувати податки.
* Для пасажирів е-квиток - це про зручність. Без контактів із водієм, не чекаєте на решту та не стоїте у черзі. Крім того, тепер вже перевізники не зможуть формувати різні тарифи на той самий кілометраж.
* Для автотранспортних підприємств та водіїв - це конкретні дані про пасажиропотік, які підкажуть, можливо транспортна мережа області потребує змін і на якісь напрямки потрібно додати більше автобусів, на інші - навпаки.
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