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Олену Зеленську внесли до списку 25 найвпливовіших жінок року за версією видання FT
14:15 30.11.2023 |
Першу леді України Олену Зеленську внесли до списку 25 найвпливовіших жінок року за версією видання Financial Times, супровідний опис до її фото на сайті видання розмістила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.
За словами естонської прем'єрки, Зеленська, як і її чоловік, стала глобальним символом стійкості.
"Що мене найбільше захоплює в Олені Зеленській, так це її чесність. Сценарист за професією, вона знає, як не переплутати слова, залишаючись при цьому обеззброююче людяною. Вона знає, як це - прокинутися і побачити, що твоя батьківщина захоплена імперіалістичним сусідом... як знайти в собі сили боротися за свободу, попри все... Вона вражає своєю увагою до деталей і вмінням слухати", - наводить видання слова Каллас.
Окрім того, як зазначила Каллас, лідерство Зеленської у вирішенні проблеми психічного здоров'я українців під час війни має життєво важливе значення.
"Світ має прислухатися до Зеленської і дати Україні те, що їй потрібно, щоб перемогти Росію і покласти край стражданням", - написала прем'єр-міністерка.
Крім першої леді України, до списку найвпливовіших жінок Financial Times віднесло Урсулу фон дер Ляєн, Марину Сілву, Наргес Мохаммаді, Лізу Дайсон, Мері Барру, Макіко Оно, Барбару Кінгсолвер, Бейонсе тощо.
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