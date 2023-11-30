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АНАЛІТИКА

В Україні сезон грипу та коронавірусу: у трьох областях перевищено епідемічний поріг

13:47 30.11.2023 |

Україна

 

В Україні зараз сезон коронавірусу та грипу. У трьох областях перевищений епідемічний поріг, там можуть вводити певні обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна в ефірі телемарафону.

"13 штамів COVID у нас зараз циркулює територією України. Дійсно, вакцинуватися потрібно, враховуючи те, що зараз суттєве погіршення ситуації з захворюваністю, враховуючи зимовий період", - сказав Кузін.

За його словами, серед усіх випадків захворюваності на коронавірус та грип майже 50% госпіталізацій, серед яких багато дітей. Крім того, на заході та півночі України фіксують перевищення епідемічного порогу.

"В трьох областях Україні перевищено епідемічний поріг - це Тернопільська, Житомирська і Чернівецька області. Там вже показники вищі, аніж стандартні до цього періоду. Тобто ці регіони вже можуть вводити певні обмежувальні протиепідемічні заходи", - наголосив Кузін.

Він додав, що з початку епідемічного сезону загалом вже більше мільйона українців перехворіли на грип та коронавірус. За тиждень до лікарень госпіталізують у середньому 4200 пацієнтів. За словами Кузіна, серед всіх випадків захворюваності коронавірус зараз займає до 35%.

"Захворюваність на COVID також зростає, за останній тиждень вона зросла на 20%, вона точно зростає серед дітей. Також реєструють як випадки реанімації, так і летальні випадки. За минулий тиждень від коронавірусної інфекції померло 56 осіб, у тому числі одна дитина", - заявив головний санітарний лікар.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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