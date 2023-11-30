Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Як пенсіонери можуть безкоштовно отримати 5 енергоефективних ламп

10:52 30.11.2023 |

Україна

 

Нещодавно Кабінет міністрів вніс зміни до умов реалізації програми обміну ламп розжарювання на світлодіодні. Зокрема, уряд вирішив впровадити додаткову можливість отримання пенсіонерами по п'ять енергоефективних ламп безпосередньо у відділеннях "Укрпошти" за наявності пенсійного посвідчення.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, пенсіонерам не потрібно буде одразу нести старі лампи на обмін. Їх можна буде принести у відділення "Укрпошти" протягом місяця з моменту отримання п'яти додаткових світлодіодних ламп.

Перші лампи за новою хвилею програми будуть доступні з 5 грудня у всіх сільських відділеннях "Укрпошти" по всій країні, крім Київщини. На Київщині пенсіонери зможуть додатково обміняти лампи з 12 грудня. Про доступність ламп для обміну в решті населених пунктів буде повідомлено окремо.

Для того, щоб обміняти додаткові LED-лампи, пенсіонерам, які завітають у відділення, потрібно мати при собі паспорт, РНОКПП, пенсійне посвідчення та діючий номер телефону.

Додаткові енергоощадні лампи пенсіонери зможуть обміняти безкоштовно, доки світлодіоди будуть в наявності. Скористатися програмою обміну та отримати додаткові 5 ламп енергозбереження можуть і ті пенсіонери, які раніше вже обмінювали лампочки.

За попередніми оцінками економічний ефект від обміну ще 18 млн світлодіодних ламп дозволить сумарно економити одночасно до 1000 МВт, що дорівнює роботі блока атомної електростанції.

Як повідомлялося, програма з обміну ламп розжарювання на LED-лампи стартувала 31 січня 2023 року та реалізується в усіх регіонах України, крім зони бойових дій та тимчасово окупованих територій.

У межах реалізації першої та другої фази програми громадянами та юрособами було отримано більше 21 млн світлодіодних ламп. Уряд планує замінити ще близько 18 млн ламп розжарювання на енергоефективні, щоб зменшити навантаження на енергетичну систему країни.

Програма є складовою підтримки Європейським Союзом української енергетичної системи та має на меті надати українцям безкоштовно 50 млн лампочок. Фінансування на закупівлю 30 млн ламп уже надав ЄС, ще 5 млн - уряд Франції.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3752
  0,0108
 0,03
EUR
 1
 39,9582
  0,1410
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1152  0,01 0,04 37,6596  0,01 0,03
EUR 40,4040  0,03 0,07 41,2036  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3450  0,00 0,00 36,3650  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес