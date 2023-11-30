В «Дію» додали функцію автоматичного перекладу англійською трьох видів документів

Сервіс державних електронних послуг "Дія" доповнено функцією автоматичного перекладу на англійську мову трьох видів документів, які можуть знадобитися за кордоном.

Про це повідомляється в телеграм-каналі "Дії".

Зазначається, що відтепер можна отримати англомовну версію:

* закордонного паспорта

* техпаспорта

* посвідчення водія

Щоб скористатися сервісом необхідно у застосунку:

* знайти документ, який треба перекласти,

* натиснути на три крапки в правому нижньому кутку документа,

* перекласти англійською.

"Права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовують у ЄС, США та Канаді", - наголосили в "Дії".