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В «Дію» додали функцію автоматичного перекладу англійською трьох видів документів
23:27 29.11.2023 |
Сервіс державних електронних послуг "Дія" доповнено функцією автоматичного перекладу на англійську мову трьох видів документів, які можуть знадобитися за кордоном.
Про це повідомляється в телеграм-каналі "Дії".
Зазначається, що відтепер можна отримати англомовну версію:
* закордонного паспорта
* техпаспорта
* посвідчення водія
Щоб скористатися сервісом необхідно у застосунку:
* знайти документ, який треба перекласти,
* натиснути на три крапки в правому нижньому кутку документа,
* перекласти англійською.
"Права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовують у ЄС, США та Канаді", - наголосили в "Дії".
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