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АНАЛІТИКА

В «Дію» додали функцію автоматичного перекладу англійською трьох видів документів

23:27 29.11.2023 |

Україна

 

Сервіс державних електронних послуг "Дія" доповнено функцією автоматичного перекладу на англійську мову трьох видів документів, які можуть знадобитися за кордоном.

Про це повідомляється в телеграм-каналі "Дії".

Зазначається, що відтепер можна отримати англомовну версію:

* закордонного паспорта
* техпаспорта
* посвідчення водія

Щоб скористатися сервісом необхідно у застосунку:

* знайти документ, який треба перекласти,
* натиснути на три крапки в правому нижньому кутку документа,
* перекласти англійською.

"Права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовують у ЄС, США та Канаді", - наголосили в "Дії".
За матеріалами: Економічна правда
 

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